Golem (GLM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.228311 $ 0.228311 $ 0.228311 24 שעות נמוך $ 0.252051 $ 0.252051 $ 0.252051 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.228311$ 0.228311 $ 0.228311 גבוה 24 שעות $ 0.252051$ 0.252051 $ 0.252051 שיא כל הזמנים $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00913753$ 0.00913753 $ 0.00913753 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.46% שינוי מחיר (1D) -8.49% שינוי מחיר (7D) -11.17% שינוי מחיר (7D) -11.17%

Golem (GLM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.228332. במהלך 24 השעות האחרונות, GLM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.228311 לבין שיא של $ 0.252051, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00913753.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLM השתנה ב -1.46% במהלך השעה האחרונה, -8.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golem (GLM) מידע שוק

שווי שוק $ 228.31M$ 228.31M $ 228.31M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.31M$ 228.31M $ 228.31M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Golem הוא $ 228.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.31M.