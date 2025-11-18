GOLD מחיר היום

מחיר GOLD (GOLD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00014703, עם שינוי של 17.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOLD ל USD הוא $ 0.00014703 לכל GOLD.

GOLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 148,406, עם היצע במחזור של 998.77M GOLD. ב‑24 השעות האחרונות, GOLD סחר בין $ 0.00014325 (נמוך) ל $ 0.00017966 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00083944, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014325.

ביצועים לטווח קצר, GOLD נע ב -1.03% בשעה האחרונה ו -13.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GOLD (GOLD) מידע שוק

שווי שוק $ 148.41K$ 148.41K $ 148.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.41K$ 148.41K $ 148.41K אספקת מחזור 998.77M 998.77M 998.77M אספקה כוללת 998,768,013.8797741 998,768,013.8797741 998,768,013.8797741

שווי השוק הנוכחי של GOLD הוא $ 148.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOLD הוא 998.77M, עם היצע כולל של 998768013.8797741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.41K.