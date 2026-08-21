Glory Cat מחיר היום

מחיר Glory Cat (GCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GCAT ל USD הוא $ 0 לכל GCAT.

Glory Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,202, עם היצע במחזור של 106.86B GCAT. ב‑24 השעות האחרונות, GCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GCAT נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו +14.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Glory Cat (GCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.78K$ 73.78K $ 73.78K אספקת מחזור 106.86B 106.86B 106.86B אספקה כוללת 137,817,631,208.53226 137,817,631,208.53226 137,817,631,208.53226

שווי השוק הנוכחי של Glory Cat הוא $ 57.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCAT הוא 106.86B, עם היצע כולל של 137817631208.53226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.78K.