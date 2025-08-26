GlobalBoost (BSTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01977113 $ 0.01977113 $ 0.01977113 24 שעות נמוך $ 0.02695759 $ 0.02695759 $ 0.02695759 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01977113$ 0.01977113 $ 0.01977113 גבוה 24 שעות $ 0.02695759$ 0.02695759 $ 0.02695759 שיא כל הזמנים $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -19.76% שינוי מחיר (7D) -28.04% שינוי מחיר (7D) -28.04%

GlobalBoost (BSTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02080442. במהלך 24 השעות האחרונות, BSTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01977113 לבין שיא של $ 0.02695759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BSTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BSTY השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -19.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GlobalBoost (BSTY) מידע שוק

שווי שוק $ 498.11K$ 498.11K $ 498.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 498.12K$ 498.12K $ 498.12K אספקת מחזור 23.98M 23.98M 23.98M אספקה כוללת 23,978,551.38216809 23,978,551.38216809 23,978,551.38216809

שווי השוק הנוכחי של GlobalBoost הוא $ 498.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BSTY הוא 23.98M, עם היצע כולל של 23978551.38216809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 498.12K.