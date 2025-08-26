עוד על GLCH

Glitch Protocol סֵמֶל

Glitch Protocol מחיר (GLCH)

1 GLCH ל USDמחיר חי:

$0.00368591
$0.00368591
-0.30%1D
Glitch Protocol (GLCH) טבלת מחירים חיה
Glitch Protocol (GLCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00350506
$ 0.00350506
24 שעות נמוך
$ 0.00392855
$ 0.00392855
גבוה 24 שעות

$ 0.00350506
$ 0.00350506

$ 0.00392855
$ 0.00392855

$ 2.99
$ 2.99

$ 0.00252298
$ 0.00252298

-1.81%

-0.33%

-3.55%

-3.55%

Glitch Protocol (GLCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00368591. במהלך 24 השעות האחרונות, GLCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00350506 לבין שיא של $ 0.00392855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00252298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLCH השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glitch Protocol (GLCH) מידע שוק

$ 258.53K
$ 258.53K

--
--

$ 327.64K
$ 327.64K

70.14M
70.14M

88,888,888.0
88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Glitch Protocol הוא $ 258.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLCH הוא 70.14M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.64K.

Glitch Protocol (GLCH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Glitch Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlitch Protocol ל USDהיה . $ -0.0000430661.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlitch Protocol ל USDהיה $ +0.0008442731.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Glitch Protocolל USDהיה $ -0.001053583149449196.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.33%
30 ימים$ -0.0000430661-1.16%
60 ימים$ +0.0008442731+22.91%
90 ימים$ -0.001053583149449196-22.22%

מה זהGlitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

Glitch Protocol (GLCH) משאב

האתר הרשמי

Glitch Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Glitch Protocol (GLCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Glitch Protocol (GLCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Glitch Protocol.

בדוק את Glitch Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

GLCH למטבעות מקומיים

Glitch Protocol (GLCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Glitch Protocol (GLCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Glitch Protocol (GLCH)

כמה שווה Glitch Protocol (GLCH) היום?
החי GLCHהמחיר ב USD הוא 0.00368591 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLCH ל USD?
המחיר הנוכחי של GLCH ל USD הוא $ 0.00368591. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Glitch Protocol?
שווי השוק של GLCH הוא $ 258.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLCH?
ההיצע במחזור של GLCH הוא 70.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLCH?
‏‏GLCH השיג מחיר שיא (ATH) של 2.99 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLCH?
GLCH ‏‏רשם מחירATL של 0.00252298 USD.
מהו נפח המסחר של GLCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLCH הוא -- USD.
האם GLCH יעלה השנה?
GLCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
