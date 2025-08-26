Glitch Protocol (GLCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00350506 $ 0.00350506 $ 0.00350506 24 שעות נמוך $ 0.00392855 $ 0.00392855 $ 0.00392855 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00350506$ 0.00350506 $ 0.00350506 גבוה 24 שעות $ 0.00392855$ 0.00392855 $ 0.00392855 שיא כל הזמנים $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00252298$ 0.00252298 $ 0.00252298 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.81% שינוי מחיר (1D) -0.33% שינוי מחיר (7D) -3.55% שינוי מחיר (7D) -3.55%

Glitch Protocol (GLCH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00368591. במהלך 24 השעות האחרונות, GLCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00350506 לבין שיא של $ 0.00392855, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00252298.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLCH השתנה ב -1.81% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glitch Protocol (GLCH) מידע שוק

שווי שוק $ 258.53K$ 258.53K $ 258.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 327.64K$ 327.64K $ 327.64K אספקת מחזור 70.14M 70.14M 70.14M אספקה כוללת 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Glitch Protocol הוא $ 258.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLCH הוא 70.14M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.64K.