GLADIUS מחיר היום

מחיר GLADIUS (GLADIUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 35.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GLADIUS ל USD הוא $ 0 לכל GLADIUS.

GLADIUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,577,207, עם היצע במחזור של 8.00B GLADIUS. ב‑24 השעות האחרונות, GLADIUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GLADIUS נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +82.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.40K.

GLADIUS (GLADIUS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) $ 4.40K$ 4.40K $ 4.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M אספקת מחזור 8.00B 8.00B 8.00B אספקה כוללת 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0 7,999,966,667.0

שווי השוק הנוכחי של GLADIUS הוא $ 1.58M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.40K. ההיצע במחזור של GLADIUS הוא 8.00B, עם היצע כולל של 7999966667.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58M.