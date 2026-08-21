GIZMO מחיר היום

מחיר GIZMO (GIZMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIZMO ל USD הוא $ 0 לכל GIZMO.

GIZMO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 273,960, עם היצע במחזור של 1.00B GIZMO. ב‑24 השעות האחרונות, GIZMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GIZMO נע ב -0.63% בשעה האחרונה ו +9.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 317.14.

GIZMO (GIZMO) מידע שוק

שווי שוק $ 273.96K$ 273.96K $ 273.96K נפח (24 שעות) $ 317.14$ 317.14 $ 317.14 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 273.96K$ 273.96K $ 273.96K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GIZMO הוא $ 273.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 317.14. ההיצע במחזור של GIZMO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 273.96K.