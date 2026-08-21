Ginnan מחיר היום

מחיר Ginnan (GINNAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GINNAN ל USD הוא $ 0 לכל GINNAN.

Ginnan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,009, עם היצע במחזור של 1.00T GINNAN. ב‑24 השעות האחרונות, GINNAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GINNAN נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +44.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ginnan (GINNAN) מידע שוק

שווי שוק $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ginnan הוא $ 57.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GINNAN הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.01K.