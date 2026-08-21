Ghiblification מחיר היום

מחיר Ghiblification (GHIBLI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GHIBLI ל USD הוא $ 0 לכל GHIBLI.

Ghiblification כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,628, עם היצע במחזור של 999.96M GHIBLI. ב‑24 השעות האחרונות, GHIBLI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04082358, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GHIBLI נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -15.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ghiblification (GHIBLI) מידע שוק

שווי שוק $ 98.63K$ 98.63K $ 98.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.63K$ 98.63K $ 98.63K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,208.03 999,958,208.03 999,958,208.03

שווי השוק הנוכחי של Ghiblification הוא $ 98.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GHIBLI הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958208.03. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.63K.