Gemach (GMAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00336829 $ 0.00336829 $ 0.00336829 24 שעות נמוך $ 0.00372763 $ 0.00372763 $ 0.00372763 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00336829$ 0.00336829 $ 0.00336829 גבוה 24 שעות $ 0.00372763$ 0.00372763 $ 0.00372763 שיא כל הזמנים $ 0.01028798$ 0.01028798 $ 0.01028798 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -4.73% שינוי מחיר (7D) +4.88% שינוי מחיר (7D) +4.88%

Gemach (GMAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00340639. במהלך 24 השעות האחרונות, GMAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00336829 לבין שיא של $ 0.00372763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01028798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMAC השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gemach (GMAC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gemach הוא $ 1.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMAC הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.