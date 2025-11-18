Gasspas מחיר היום

מחיר Gasspas (GASS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 12.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GASS ל USD הוא -- לכל GASS.

Gasspas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 587,778, עם היצע במחזור של 420.69T GASS. ב‑24 השעות האחרונות, GASS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GASS נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו -16.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gasspas (GASS) מידע שוק

שווי שוק $ 587.78K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 587.78K אספקת מחזור 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gasspas הוא $ 587.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GASS הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 587.78K.