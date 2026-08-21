Garly מחיר היום

מחיר Garly (GARLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GARLY ל USD הוא $ 0 לכל GARLY.

Garly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,926, עם היצע במחזור של 946.42M GARLY. ב‑24 השעות האחרונות, GARLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GARLY נע ב +0.89% בשעה האחרונה ו +12.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Garly (GARLY) מידע שוק

שווי שוק $ 89.93K$ 89.93K $ 89.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.93K$ 89.93K $ 89.93K אספקת מחזור 946.42M 946.42M 946.42M אספקה כוללת 946,417,660.799109 946,417,660.799109 946,417,660.799109

שווי השוק הנוכחי של Garly הוא $ 89.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GARLY הוא 946.42M, עם היצע כולל של 946417660.799109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.93K.