Garden מחיר היום

מחיר Garden (SEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.107706, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEED ל USD הוא $ 0.107706 לכל SEED.

Garden כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,403,027, עם היצע במחזור של 13.03M SEED. ב‑24 השעות האחרונות, SEED סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.076937.

ביצועים לטווח קצר, SEED נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.30.

Garden (SEED) מידע שוק

שווי שוק $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M נפח (24 שעות) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.83M$ 15.83M $ 15.83M אספקת מחזור 13.03M 13.03M 13.03M אספקה כוללת 147,000,000.0 147,000,000.0 147,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Garden הוא $ 1.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.30. ההיצע במחזור של SEED הוא 13.03M, עם היצע כולל של 147000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.83M.