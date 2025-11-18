Gama Token מחיר היום

מחיר Gama Token (GAMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.764393, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAMA ל USD הוא $ 0.764393 לכל GAMA.

Gama Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,460,809, עם היצע במחזור של 100.03M GAMA. ב‑24 השעות האחרונות, GAMA סחר בין $ 0.764393 (נמוך) ל $ 0.764393 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.873173, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.585643.

ביצועים לטווח קצר, GAMA נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gama Token (GAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M אספקת מחזור 100.03M 100.03M 100.03M אספקה כוללת 100,028,081.0 100,028,081.0 100,028,081.0

שווי השוק הנוכחי של Gama Token הוא $ 76.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMA הוא 100.03M, עם היצע כולל של 100028081.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.46M.