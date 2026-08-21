GALAXIS Token מחיר היום

מחיר GALAXIS Token (GALAXIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GALAXIS ל USD הוא $ 0 לכל GALAXIS.

GALAXIS Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,719, עם היצע במחזור של 1.70B GALAXIS. ב‑24 השעות האחרונות, GALAXIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01940852, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GALAXIS נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -41.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GALAXIS Token (GALAXIS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.72K$ 21.72K $ 21.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.42K$ 85.42K $ 85.42K אספקת מחזור 1.70B 1.70B 1.70B אספקה כוללת 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0 6,672,726,724.0

שווי השוק הנוכחי של GALAXIS Token הוא $ 21.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GALAXIS הוא 1.70B, עם היצע כולל של 6672726724.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.42K.