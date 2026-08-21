Gains מחיר היום

מחיר Gains (GAINS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00289356, עם שינוי של 7.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAINS ל USD הוא $ 0.00289356 לכל GAINS.

Gains כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 168,186, עם היצע במחזור של 58.11M GAINS. ב‑24 השעות האחרונות, GAINS סחר בין $ 0.00270447 (נמוך) ל $ 0.00286055 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.86, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GAINS נע ב +3.58% בשעה האחרונה ו +15.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 299.19.

Gains (GAINS) מידע שוק

שווי שוק $ 168.19K$ 168.19K $ 168.19K נפח (24 שעות) $ 299.19$ 299.19 $ 299.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 289.44K$ 289.44K $ 289.44K אספקת מחזור 58.11M 58.11M 58.11M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gains הוא $ 168.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 299.19. ההיצע במחזור של GAINS הוא 58.11M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 289.44K.