FUSION מחיר היום

מחיר FUSION (FSN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0053637, עם שינוי של 3.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FSN ל USD הוא $ 0.0053637 לכל FSN.

FUSION כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 419,628, עם היצע במחזור של 78.23M FSN. ב‑24 השעות האחרונות, FSN סחר בין $ 0.00535877 (נמוך) ל $ 0.00557575 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.76, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FSN נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FUSION (FSN) מידע שוק

שווי שוק $ 419.63K$ 419.63K $ 419.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 422.48K$ 422.48K $ 422.48K אספקת מחזור 78.23M 78.23M 78.23M אספקה כוללת 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

שווי השוק הנוכחי של FUSION הוא $ 419.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FSN הוא 78.23M, עם היצע כולל של 78766088.125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 422.48K.