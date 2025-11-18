Fusaka מחיר היום

מחיר Fusaka (FUSAKA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000322, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUSAKA ל USD הוא $ 0.00000322 לכל FUSAKA.

Fusaka כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,352,131, עם היצע במחזור של 420.69B FUSAKA. ב‑24 השעות האחרונות, FUSAKA סחר בין $ 0.00000256 (נמוך) ל $ 0.00000366 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000853, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000124.

ביצועים לטווח קצר, FUSAKA נע ב +4.80% בשעה האחרונה ו -19.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fusaka (FUSAKA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fusaka הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUSAKA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.