Funless מחיר היום

מחיר Funless (FUNLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00023976, עם שינוי של 3.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FUNLESS ל USD הוא $ 0.00023976 לכל FUNLESS.

Funless כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 119,893, עם היצע במחזור של 500.00M FUNLESS. ב‑24 השעות האחרונות, FUNLESS סחר בין $ 0.00022824 (נמוך) ל $ 0.00024758 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00054808, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00022824.

ביצועים לטווח קצר, FUNLESS נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -10.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Funless (FUNLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 119.89K$ 119.89K $ 119.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.89K$ 119.89K $ 119.89K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

