Full Moon מחיר היום

מחיר Full Moon (FM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00752989, עם שינוי של 9.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FM ל USD הוא $ 0.00752989 לכל FM.

Full Moon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,061,705, עם היצע במחזור של 538.80M FM. ב‑24 השעות האחרונות, FM סחר בין $ 0.00750097 (נמוך) ל $ 0.00838201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04230323, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00630962.

ביצועים לטווח קצר, FM נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו -26.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Full Moon (FM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Full Moon הוא $ 4.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FM הוא 538.80M, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.77M.