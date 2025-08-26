Fujimoto (FUJI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00286248$ 0.00286248 $ 0.00286248 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -11.49% שינוי מחיר (7D) -22.86% שינוי מחיר (7D) -22.86%

Fujimoto (FUJI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUJI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUJIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00286248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUJI השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -11.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fujimoto (FUJI) מידע שוק

שווי שוק $ 264.42K$ 264.42K $ 264.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 264.42K$ 264.42K $ 264.42K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,964,253.403318 999,964,253.403318 999,964,253.403318

שווי השוק הנוכחי של Fujimoto הוא $ 264.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUJI הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964253.403318. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 264.42K.