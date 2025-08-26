FRUG (FRUG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00139965$ 0.00139965 $ 0.00139965 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.90% שינוי מחיר (1D) -4.74% שינוי מחיר (7D) +1.93% שינוי מחיר (7D) +1.93%

FRUG (FRUG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FRUG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRUGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRUG השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, -4.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FRUG (FRUG) מידע שוק

שווי שוק $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K אספקת מחזור 981.26M 981.26M 981.26M אספקה כוללת 981,259,076.727424 981,259,076.727424 981,259,076.727424

שווי השוק הנוכחי של FRUG הוא $ 10.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRUG הוא 981.26M, עם היצע כולל של 981259076.727424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.51K.