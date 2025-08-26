FROK (FROK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03786964 $ 0.03786964 $ 0.03786964 24 שעות נמוך $ 0.04209323 $ 0.04209323 $ 0.04209323 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03786964$ 0.03786964 $ 0.03786964 גבוה 24 שעות $ 0.04209323$ 0.04209323 $ 0.04209323 שיא כל הזמנים $ 0.250266$ 0.250266 $ 0.250266 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01712246$ 0.01712246 $ 0.01712246 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.01% שינוי מחיר (1D) -8.92% שינוי מחיר (7D) -10.67% שינוי מחיר (7D) -10.67%

FROK (FROK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03798065. במהלך 24 השעות האחרונות, FROK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03786964 לבין שיא של $ 0.04209323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.250266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01712246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROK השתנה ב -2.01% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FROK (FROK) מידע שוק

שווי שוק $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.98M$ 15.98M $ 15.98M אספקת מחזור 200.92M 200.92M 200.92M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של FROK הוא $ 7.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROK הוא 200.92M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.98M.