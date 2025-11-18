Froggy מחיר היום

מחיר Froggy (FROG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROG ל USD הוא -- לכל FROG.

Froggy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 100,901, עם היצע במחזור של 1.00B FROG. ב‑24 השעות האחרונות, FROG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FROG נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו -8.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Froggy (FROG) מידע שוק

שווי שוק $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

