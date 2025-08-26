עוד על FROG

Frog on ETH סֵמֶל

Frog on ETH מחיר (FROG)

לא רשום

1 FROG ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
USD
Frog on ETH (FROG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:26:42 (UTC+8)

Frog on ETH (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.95%

-8.12%

+1.88%

+1.88%

Frog on ETH (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -8.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frog on ETH (FROG) מידע שוק

$ 168.57K
$ 168.57K$ 168.57K

--
----

$ 168.57K
$ 168.57K$ 168.57K

415.54B
415.54B 415.54B

415,540,407,161.60895
415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895

שווי השוק הנוכחי של Frog on ETH הוא $ 168.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 415.54B, עם היצע כולל של 415540407161.60895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.57K.

Frog on ETH (FROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frog on ETHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrog on ETH ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrog on ETH ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frog on ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.12%
30 ימים$ 0-5.38%
60 ימים$ 0+30.42%
90 ימים$ 0--

מה זהFrog on ETH (FROG)

THE MOST UNIQUE MEME Welcome to Frog Token, where hilarity meets crypto! Inspired by the legendary frog meme from Pepa the Pig, our token hops into the world of decentralized finance with a ribbiting twist. Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados as we leapfrog into the future of finance. With a dedicated team and a vibrant community, Frog Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! #Frog #PepeMemeFinance BIRTH OF A NEW FROG! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Pepa the G Show Meme Token thrives on engagement and participation. MEME-POWERED Embrace the internet’s favorite frog with a token that embodies the essence of viral humor and fun. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Frog on ETH (FROG) משאב

האתר הרשמי

Frog on ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frog on ETH (FROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frog on ETH (FROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frog on ETH.

בדוק את Frog on ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

FROG למטבעות מקומיים

Frog on ETH (FROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frog on ETH (FROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frog on ETH (FROG)

כמה שווה Frog on ETH (FROG) היום?
החי FROGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROG ל USD?
המחיר הנוכחי של FROG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frog on ETH?
שווי השוק של FROG הוא $ 168.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROG?
ההיצע במחזור של FROG הוא 415.54B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROG?
‏‏FROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROG?
FROG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROG הוא -- USD.
האם FROG יעלה השנה?
FROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:26:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.