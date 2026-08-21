FREN מחיר היום

מחיר FREN (FREN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREN ל USD הוא $ 0 לכל FREN.

FREN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 137,688, עם היצע במחזור של 420.07B FREN. ב‑24 השעות האחרונות, FREN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FREN נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו +12.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FREN (FREN) מידע שוק

שווי שוק $ 137.69K$ 137.69K $ 137.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.69K$ 137.69K $ 137.69K אספקת מחזור 420.07B 420.07B 420.07B אספקה כוללת 420,069,000,000.0 420,069,000,000.0 420,069,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FREN הוא $ 137.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREN הוא 420.07B, עם היצע כולל של 420069000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.69K.