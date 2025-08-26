Frax Ether (FRXETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,363.14 $ 4,363.14 $ 4,363.14 24 שעות נמוך $ 4,777.56 $ 4,777.56 $ 4,777.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,363.14$ 4,363.14 $ 4,363.14 גבוה 24 שעות $ 4,777.56$ 4,777.56 $ 4,777.56 שיא כל הזמנים $ 4,906.89$ 4,906.89 $ 4,906.89 המחיר הנמוך ביותר $ 1,137.25$ 1,137.25 $ 1,137.25 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.49% שינוי מחיר (1D) -8.43% שינוי מחיר (7D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Frax Ether (FRXETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,359.27. במהלך 24 השעות האחרונות, FRXETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,363.14 לבין שיא של $ 4,777.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRXETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,906.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,137.25.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRXETH השתנה ב -2.49% במהלך השעה האחרונה, -8.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frax Ether (FRXETH) מידע שוק

שווי שוק $ 503.40M$ 503.40M $ 503.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 503.40M$ 503.40M $ 503.40M אספקת מחזור 115.39K 115.39K 115.39K אספקה כוללת 115,387.3647522154 115,387.3647522154 115,387.3647522154

שווי השוק הנוכחי של Frax Ether הוא $ 503.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRXETH הוא 115.39K, עם היצע כולל של 115387.3647522154. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.40M.