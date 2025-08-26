FourCoin (FOUR) מידע על מחיר (USD)

FourCoin (FOUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOUR השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של FourCoin הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOUR הוא 444.00B, עם היצע כולל של 444000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.