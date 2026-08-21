Forte AUD מחיר היום

מחיר Forte AUD (AUDF) בזמן אמת היום הוא $ 0.700483, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUDF ל USD הוא $ 0.700483 לכל AUDF.

Forte AUD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,554,251, עם היצע במחזור של 5.07M AUDF. ב‑24 השעות האחרונות, AUDF סחר בין $ 0.699129 (נמוך) ל $ 0.700455 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.725956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.599431.

ביצועים לטווח קצר, AUDF נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 74.26K.

Forte AUD (AUDF) מידע שוק

שווי שוק $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M נפח (24 שעות) $ 74.26K$ 74.26K $ 74.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M אספקת מחזור 5.07M 5.07M 5.07M אספקה כוללת 5,074,000.0 5,074,000.0 5,074,000.0

שווי השוק הנוכחי של Forte AUD הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.26K. ההיצע במחזור של AUDF הוא 5.07M, עם היצע כולל של 5074000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.55M.