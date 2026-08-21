Forma Robotics מחיר היום

מחיר Forma Robotics (FORMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FORMA ל USD הוא $ 0 לכל FORMA.

Forma Robotics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,233, עם היצע במחזור של 99.99M FORMA. ב‑24 השעות האחרונות, FORMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00605943, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FORMA נע ב +2.89% בשעה האחרונה ו +29.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 250.31.

Forma Robotics (FORMA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K נפח (24 שעות) $ 250.31$ 250.31 $ 250.31 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.23K$ 21.23K $ 21.23K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264 99,986,884.70138264

שווי השוק הנוכחי של Forma Robotics הוא $ 21.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 250.31. ההיצע במחזור של FORMA הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99986884.70138264. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.23K.