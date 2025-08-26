Forky (FORKY) מידע על מחיר (USD)

Forky (FORKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FORKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FORKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01158817, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FORKY השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -1.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forky (FORKY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Forky הוא $ 14.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FORKY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.96K.