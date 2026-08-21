FONQ מחיר היום

מחיר FONQ (FONQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.076755, עם שינוי של 2.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FONQ ל USD הוא $ 0.076755 לכל FONQ.

FONQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,729,487, עם היצע במחזור של 700.00M FONQ. ב‑24 השעות האחרונות, FONQ סחר בין $ 0.073371 (נמוך) ל $ 0.077838 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.08965, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04096578.

ביצועים לטווח קצר, FONQ נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו +18.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 94.00K.

FONQ (FONQ) מידע שוק

שווי שוק $ 53.73M$ 53.73M $ 53.73M נפח (24 שעות) $ 94.00K$ 94.00K $ 94.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.73M$ 53.73M $ 53.73M אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FONQ הוא $ 53.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.00K. ההיצע במחזור של FONQ הוא 700.00M, עם היצע כולל של 700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.73M.