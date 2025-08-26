Fold (FLD) מידע על מחיר (USD)

Fold (FLD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00183594. במהלך 24 השעות האחרונות, FLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00178953 לבין שיא של $ 0.00190665, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00856556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLD השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fold (FLD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fold הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLD הוא 1.24B, עם היצע כולל של 2652000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.86M.