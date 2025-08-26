עוד על FLUXB

Fluxbot סֵמֶל

Fluxbot מחיר (FLUXB)

לא רשום

1 FLUXB ל USDמחיר חי:

-8.10%1D
USD
Fluxbot (FLUXB) טבלת מחירים חיה
Fluxbot (FLUXB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.18%

-8.15%

+1.32%

+1.32%

Fluxbot (FLUXB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01066495. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUXB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01068445 לבין שיא של $ 0.01214093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUXBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00191625.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUXB השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fluxbot (FLUXB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fluxbot הוא $ 4.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLUXB הוא 430.63M, עם היצע כולל של 499983631.22354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.39M.

Fluxbot (FLUXB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fluxbotל USDהיה $ -0.00094704210632873.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFluxbot ל USDהיה . $ -0.0002960686.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFluxbot ל USDהיה $ +0.0024614907.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fluxbotל USDהיה $ -0.000841506154598365.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00094704210632873-8.15%
30 ימים$ -0.0002960686-2.77%
60 ימים$ +0.0024614907+23.08%
90 ימים$ -0.000841506154598365-7.31%

מה זהFluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fluxbot (FLUXB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fluxbotתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fluxbot (FLUXB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fluxbot (FLUXB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fluxbot.

בדוק את Fluxbot תחזית המחיר עכשיו‏!

FLUXB למטבעות מקומיים

Fluxbot (FLUXB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fluxbot (FLUXB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLUXB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fluxbot (FLUXB)

כמה שווה Fluxbot (FLUXB) היום?
החי FLUXBהמחיר ב USD הוא 0.01066495 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLUXB ל USD?
המחיר הנוכחי של FLUXB ל USD הוא $ 0.01066495. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fluxbot?
שווי השוק של FLUXB הוא $ 4.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLUXB?
ההיצע במחזור של FLUXB הוא 430.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLUXB?
‏‏FLUXB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.149311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLUXB?
FLUXB ‏‏רשם מחירATL של 0.00191625 USD.
מהו נפח המסחר של FLUXB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLUXB הוא -- USD.
האם FLUXB יעלה השנה?
FLUXB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLUXB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
