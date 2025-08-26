Fluxbot (FLUXB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01068445 $ 0.01068445 $ 0.01068445 24 שעות נמוך $ 0.01214093 $ 0.01214093 $ 0.01214093 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01068445$ 0.01068445 $ 0.01068445 גבוה 24 שעות $ 0.01214093$ 0.01214093 $ 0.01214093 שיא כל הזמנים $ 0.149311$ 0.149311 $ 0.149311 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00191625$ 0.00191625 $ 0.00191625 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -8.15% שינוי מחיר (7D) +1.32% שינוי מחיר (7D) +1.32%

Fluxbot (FLUXB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01066495. במהלך 24 השעות האחרונות, FLUXB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01068445 לבין שיא של $ 0.01214093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLUXBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00191625.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLUXB השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fluxbot (FLUXB) מידע שוק

שווי שוק $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M אספקת מחזור 430.63M 430.63M 430.63M אספקה כוללת 499,983,631.22354 499,983,631.22354 499,983,631.22354

שווי השוק הנוכחי של Fluxbot הוא $ 4.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLUXB הוא 430.63M, עם היצע כולל של 499983631.22354. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.39M.