FLock OFF סֵמֶל

FLock OFF מחיר (SN96)

לא רשום

1 SN96 ל USDמחיר חי:

$0.859077
$0.859077$0.859077
-12.00%1D
mexc
USD
FLock OFF (SN96) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:39:44 (UTC+8)

FLock OFF (SN96) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.849601
$ 0.849601$ 0.849601
24 שעות נמוך
$ 0.977956
$ 0.977956$ 0.977956
גבוה 24 שעות

$ 0.849601
$ 0.849601$ 0.849601

$ 0.977956
$ 0.977956$ 0.977956

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

$ 0.849601
$ 0.849601$ 0.849601

+0.83%

-12.04%

-14.16%

-14.16%

FLock OFF (SN96) המחיר בזמן אמת של הוא $0.860179. במהלך 24 השעות האחרונות, SN96 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.849601 לבין שיא של $ 0.977956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN96השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.849601.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN96 השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FLock OFF (SN96) מידע שוק

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

1.26M
1.26M 1.26M

1,264,098.697762174
1,264,098.697762174 1,264,098.697762174

שווי השוק הנוכחי של FLock OFF הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN96 הוא 1.26M, עם היצע כולל של 1264098.697762174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.

FLock OFF (SN96) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FLock OFFל USDהיה $ -0.1177425855960151.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFLock OFF ל USDהיה . $ -0.3666010642.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFLock OFF ל USDהיה $ -0.4306009624.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FLock OFFל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1177425855960151-12.04%
30 ימים$ -0.3666010642-42.61%
60 ימים$ -0.4306009624-50.05%
90 ימים$ 0--

מה זהFLock OFF (SN96)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FLock OFFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FLock OFF (SN96) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FLock OFF (SN96) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FLock OFF.

בדוק את FLock OFF תחזית המחיר עכשיו‏!

SN96 למטבעות מקומיים

FLock OFF (SN96) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FLock OFF (SN96) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN96 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FLock OFF (SN96)

כמה שווה FLock OFF (SN96) היום?
החי SN96המחיר ב USD הוא 0.860179 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN96 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN96 ל USD הוא $ 0.860179. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FLock OFF?
שווי השוק של SN96 הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN96?
ההיצע במחזור של SN96 הוא 1.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN96?
‏‏SN96 השיג מחיר שיא (ATH) של 4.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN96?
SN96 ‏‏רשם מחירATL של 0.849601 USD.
מהו נפח המסחר של SN96?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN96 הוא -- USD.
האם SN96 יעלה השנה?
SN96 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN96 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
