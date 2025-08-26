FLock OFF (SN96) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.849601 $ 0.849601 $ 0.849601 24 שעות נמוך $ 0.977956 $ 0.977956 $ 0.977956 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.849601$ 0.849601 $ 0.849601 גבוה 24 שעות $ 0.977956$ 0.977956 $ 0.977956 שיא כל הזמנים $ 4.31$ 4.31 $ 4.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.849601$ 0.849601 $ 0.849601 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -12.04% שינוי מחיר (7D) -14.16% שינוי מחיר (7D) -14.16%

FLock OFF (SN96) המחיר בזמן אמת של הוא $0.860179. במהלך 24 השעות האחרונות, SN96 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.849601 לבין שיא של $ 0.977956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN96השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.849601.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN96 השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FLock OFF (SN96) מידע שוק

שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 1.26M 1.26M 1.26M אספקה כוללת 1,264,098.697762174 1,264,098.697762174 1,264,098.697762174

שווי השוק הנוכחי של FLock OFF הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN96 הוא 1.26M, עם היצע כולל של 1264098.697762174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.