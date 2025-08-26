Flippy (FLIPPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.541292 גבוה 24 שעות $ 0.585365 שיא כל הזמנים $ 1.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.195575 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -4.70% שינוי מחיר (7D) -19.90%

Flippy (FLIPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.546994. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.541292 לבין שיא של $ 0.585365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.195575.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIPPY השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flippy (FLIPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 473.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 473.30K אספקת מחזור 865.22K אספקה כוללת 865,216.0

שווי השוק הנוכחי של Flippy הוא $ 473.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIPPY הוא 865.22K, עם היצע כולל של 865216.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 473.30K.