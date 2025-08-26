Fisttrumppump (FTP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.164085 $ 0.164085 $ 0.164085 24 שעות נמוך $ 0.177699 $ 0.177699 $ 0.177699 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.164085$ 0.164085 $ 0.164085 גבוה 24 שעות $ 0.177699$ 0.177699 $ 0.177699 שיא כל הזמנים $ 5.14$ 5.14 $ 5.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02890718$ 0.02890718 $ 0.02890718 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.66% שינוי מחיר (1D) -1.36% שינוי מחיר (7D) -6.03% שינוי מחיר (7D) -6.03%

Fisttrumppump (FTP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.174415. במהלך 24 השעות האחרונות, FTP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.164085 לבין שיא של $ 0.177699, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02890718.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTP השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fisttrumppump (FTP) מידע שוק

שווי שוק $ 174.60K$ 174.60K $ 174.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.60K$ 174.60K $ 174.60K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fisttrumppump הוא $ 174.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTP הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.60K.