Fishwheel מחיר היום

מחיר Fishwheel (FSHWHL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008374, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FSHWHL ל USD הוא $ 0.00008374 לכל FSHWHL.

Fishwheel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,606, עם היצע במחזור של 962.52M FSHWHL. ב‑24 השעות האחרונות, FSHWHL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0031303, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007335.

ביצועים לטווח קצר, FSHWHL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fishwheel (FSHWHL) מידע שוק

שווי שוק $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K אספקת מחזור 962.52M 962.52M 962.52M אספקה כוללת 962,517,935.527072 962,517,935.527072 962,517,935.527072

שווי השוק הנוכחי של Fishwheel הוא $ 80.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FSHWHL הוא 962.52M, עם היצע כולל של 962517935.527072. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.61K.