FIRST (FIRST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00425991$ 0.00425991 $ 0.00425991 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008828$ 0.00008828 $ 0.00008828 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.95% שינוי מחיר (7D) +7.95%

FIRST (FIRST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019722. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIRSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00425991, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FIRST (FIRST) מידע שוק

שווי שוק $ 192.37K$ 192.37K $ 192.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.37K$ 192.37K $ 192.37K אספקת מחזור 975.45M 975.45M 975.45M אספקה כוללת 975,445,866.25 975,445,866.25 975,445,866.25

שווי השוק הנוכחי של FIRST הוא $ 192.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRST הוא 975.45M, עם היצע כולל של 975445866.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.37K.