Firmachain (FCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02725037 $ 0.02725037 $ 0.02725037 24 שעות נמוך $ 0.02797462 $ 0.02797462 $ 0.02797462 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02725037$ 0.02725037 $ 0.02725037 גבוה 24 שעות $ 0.02797462$ 0.02797462 $ 0.02797462 שיא כל הזמנים $ 0.44136$ 0.44136 $ 0.44136 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0120214$ 0.0120214 $ 0.0120214 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -0.47% שינוי מחיר (7D) -6.14% שינוי מחיר (7D) -6.14%

Firmachain (FCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02737176. במהלך 24 השעות האחרונות, FCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02725037 לבין שיא של $ 0.02797462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.44136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0120214.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCT השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Firmachain (FCT) מידע שוק

שווי שוק $ 28.54M$ 28.54M $ 28.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.91M$ 28.91M $ 28.91M אספקת מחזור 1.04B 1.04B 1.04B אספקה כוללת 1,055,223,683.900119 1,055,223,683.900119 1,055,223,683.900119

שווי השוק הנוכחי של Firmachain הוא $ 28.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCT הוא 1.04B, עם היצע כולל של 1055223683.900119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.91M.