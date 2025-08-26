עוד על FCT

Firmachain סֵמֶל

Firmachain מחיר (FCT)

לא רשום

1 FCT ל USDמחיר חי:

$0.02738339
$0.02738339$0.02738339
-0.40%1D
USD
Firmachain (FCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:00 (UTC+8)

Firmachain (FCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02725037
$ 0.02725037$ 0.02725037
24 שעות נמוך
$ 0.02797462
$ 0.02797462$ 0.02797462
גבוה 24 שעות

$ 0.02725037
$ 0.02725037$ 0.02725037

$ 0.02797462
$ 0.02797462$ 0.02797462

$ 0.44136
$ 0.44136$ 0.44136

$ 0.0120214
$ 0.0120214$ 0.0120214

-0.45%

-0.47%

-6.14%

-6.14%

Firmachain (FCT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02737176. במהלך 24 השעות האחרונות, FCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02725037 לבין שיא של $ 0.02797462, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.44136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0120214.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCT השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Firmachain (FCT) מידע שוק

$ 28.54M
$ 28.54M$ 28.54M

--
----

$ 28.91M
$ 28.91M$ 28.91M

1.04B
1.04B 1.04B

1,055,223,683.900119
1,055,223,683.900119 1,055,223,683.900119

שווי השוק הנוכחי של Firmachain הוא $ 28.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCT הוא 1.04B, עם היצע כולל של 1055223683.900119. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.91M.

Firmachain (FCT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Firmachainל USDהיה $ -0.00013105730334494.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirmachain ל USDהיה . $ -0.0028441174.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirmachain ל USDהיה $ +0.0007526330.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Firmachainל USDהיה $ -0.003794148177409052.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00013105730334494-0.47%
30 ימים$ -0.0028441174-10.39%
60 ימים$ +0.0007526330+2.75%
90 ימים$ -0.003794148177409052-12.17%

מה זהFirmachain (FCT)

Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Firmachain (FCT) משאב

האתר הרשמי

Firmachainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Firmachain (FCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Firmachain (FCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Firmachain.

בדוק את Firmachain תחזית המחיר עכשיו‏!

FCT למטבעות מקומיים

Firmachain (FCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Firmachain (FCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Firmachain (FCT)

כמה שווה Firmachain (FCT) היום?
החי FCTהמחיר ב USD הוא 0.02737176 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FCT ל USD?
המחיר הנוכחי של FCT ל USD הוא $ 0.02737176. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Firmachain?
שווי השוק של FCT הוא $ 28.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FCT?
ההיצע במחזור של FCT הוא 1.04B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FCT?
‏‏FCT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.44136 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FCT?
FCT ‏‏רשם מחירATL של 0.0120214 USD.
מהו נפח המסחר של FCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FCT הוא -- USD.
האם FCT יעלה השנה?
FCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:15:00 (UTC+8)

