Fireverse מחיר היום

מחיר Fireverse (FIR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIR ל USD הוא $ 0 לכל FIR.

Fireverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 157,501, עם היצע במחזור של 355.33M FIR. ב‑24 השעות האחרונות, FIR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.131284, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIR נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -2.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.84K.

Fireverse (FIR) מידע שוק

שווי שוק $ 157.50K$ 157.50K $ 157.50K נפח (24 שעות) $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.26K$ 443.26K $ 443.26K אספקת מחזור 355.33M 355.33M 355.33M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fireverse הוא $ 157.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.84K. ההיצע במחזור של FIR הוא 355.33M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.26K.