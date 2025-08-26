FINS (FINS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -3.50% שינוי מחיר (7D) -3.20% שינוי מחיר (7D) -3.20%

FINS (FINS) מידע שוק

שווי שוק $ 39.75K$ 39.75K $ 39.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.11K$ 46.11K $ 46.11K אספקת מחזור 844.60M 844.60M 844.60M אספקה כוללת 979,600,000.0 979,600,000.0 979,600,000.0

