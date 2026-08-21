FinnDuck מחיר היום

מחיר FinnDuck (FDUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FDUCK ל USD הוא $ 0 לכל FDUCK.

FinnDuck כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,064.02, עם היצע במחזור של 867.67M FDUCK. ב‑24 השעות האחרונות, FDUCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FDUCK נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +6.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FinnDuck (FDUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K אספקת מחזור 867.67M 867.67M 867.67M אספקה כוללת 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489 867,669,923.7360489

שווי השוק הנוכחי של FinnDuck הוא $ 15.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FDUCK הוא 867.67M, עם היצע כולל של 867669923.7360489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.06K.