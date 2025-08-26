עוד על FMT

Finminity סֵמֶל

Finminity מחיר (FMT)

לא רשום

1 FMT ל USDמחיר חי:

$0.01089428
$0.01089428$0.01089428
-3.40%1D
USD
Finminity (FMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:24:41 (UTC+8)

Finminity (FMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01059688
$ 0.01059688$ 0.01059688
24 שעות נמוך
$ 0.01130921
$ 0.01130921$ 0.01130921
גבוה 24 שעות

$ 0.01059688
$ 0.01059688$ 0.01059688

$ 0.01130921
$ 0.01130921$ 0.01130921

$ 9.03
$ 9.03$ 9.03

$ 0.00886177
$ 0.00886177$ 0.00886177

-0.16%

-3.42%

-12.44%

-12.44%

Finminity (FMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01089428. במהלך 24 השעות האחרונות, FMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01059688 לבין שיא של $ 0.01130921, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00886177.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FMT השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finminity (FMT) מידע שוק

$ 36.27K
$ 36.27K$ 36.27K

--
----

$ 109.00K
$ 109.00K$ 109.00K

3.33M
3.33M 3.33M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Finminity הוא $ 36.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FMT הוא 3.33M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.00K.

Finminity (FMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Finminityל USDהיה $ -0.00038679393182131.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinminity ל USDהיה . $ -0.0012992758.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinminity ל USDהיה $ -0.0003221928.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Finminityל USDהיה $ -0.002279009191656275.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00038679393182131-3.42%
30 ימים$ -0.0012992758-11.92%
60 ימים$ -0.0003221928-2.95%
90 ימים$ -0.002279009191656275-17.30%

מה זהFinminity (FMT)

An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.

Finminity (FMT) משאב

האתר הרשמי

Finminityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Finminity (FMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Finminity (FMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Finminity.

בדוק את Finminity תחזית המחיר עכשיו‏!

FMT למטבעות מקומיים

Finminity (FMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Finminity (FMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Finminity (FMT)

כמה שווה Finminity (FMT) היום?
החי FMTהמחיר ב USD הוא 0.01089428 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FMT ל USD?
המחיר הנוכחי של FMT ל USD הוא $ 0.01089428. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Finminity?
שווי השוק של FMT הוא $ 36.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FMT?
ההיצע במחזור של FMT הוא 3.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FMT?
‏‏FMT השיג מחיר שיא (ATH) של 9.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FMT?
FMT ‏‏רשם מחירATL של 0.00886177 USD.
מהו נפח המסחר של FMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FMT הוא -- USD.
האם FMT יעלה השנה?
FMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:24:41 (UTC+8)

