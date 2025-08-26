Finminity (FMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01059688 גבוה 24 שעות $ 0.01130921 שיא כל הזמנים $ 9.03 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00886177 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -3.42% שינוי מחיר (7D) -12.44%

Finminity (FMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01089428. במהלך 24 השעות האחרונות, FMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01059688 לבין שיא של $ 0.01130921, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00886177.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FMT השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finminity (FMT) מידע שוק

שווי שוק $ 36.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.00K אספקת מחזור 3.33M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Finminity הוא $ 36.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FMT הוא 3.33M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.00K.