FINE מחיר היום

מחיר FINE (FINE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FINE ל USD הוא $ 0 לכל FINE.

FINE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 222,640, עם היצע במחזור של 420.69T FINE. ב‑24 השעות האחרונות, FINE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FINE נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו +29.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FINE (FINE) מידע שוק

שווי שוק $ 222.64K$ 222.64K $ 222.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 222.64K$ 222.64K $ 222.64K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FINE הוא $ 222.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 222.64K.