Ferma (FERMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04266602 $ 0.04266602 $ 0.04266602 24 שעות נמוך $ 0.04432674 $ 0.04432674 $ 0.04432674 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04266602$ 0.04266602 $ 0.04266602 גבוה 24 שעות $ 0.04432674$ 0.04432674 $ 0.04432674 שיא כל הזמנים $ 0.450233$ 0.450233 $ 0.450233 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03070191$ 0.03070191 $ 0.03070191 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.87% שינוי מחיר (1D) -2.97% שינוי מחיר (7D) -6.27% שינוי מחיר (7D) -6.27%

Ferma (FERMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04253854. במהלך 24 השעות האחרונות, FERMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04266602 לבין שיא של $ 0.04432674, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FERMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.450233, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03070191.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FERMA השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -2.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ferma (FERMA) מידע שוק

שווי שוק $ 467.92K$ 467.92K $ 467.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 467.92K$ 467.92K $ 467.92K אספקת מחזור 11.00M 11.00M 11.00M אספקה כוללת 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ferma הוא $ 467.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FERMA הוא 11.00M, עם היצע כולל של 11000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 467.92K.