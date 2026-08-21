FEED מחיר היום

מחיר FEED (FEED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FEED ל USD הוא $ 0 לכל FEED.

FEED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,933, עם היצע במחזור של 1,000.00T FEED. ב‑24 השעות האחרונות, FEED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FEED נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FEED (FEED) מידע שוק

שווי שוק $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של FEED הוא $ 40.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEED הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.93K.