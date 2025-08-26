FECES (FECES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01310285$ 0.01310285 $ 0.01310285 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -11.28% שינוי מחיר (7D) +1.73% שינוי מחיר (7D) +1.73%

FECES (FECES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FECES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FECESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01310285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FECES השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FECES (FECES) מידע שוק

שווי שוק $ 118.83K$ 118.83K $ 118.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.27K$ 135.27K $ 135.27K אספקת מחזור 658.61M 658.61M 658.61M אספקה כוללת 749,680,189.4300427 749,680,189.4300427 749,680,189.4300427

שווי השוק הנוכחי של FECES הוא $ 118.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FECES הוא 658.61M, עם היצע כולל של 749680189.4300427. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.27K.