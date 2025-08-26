Feathercoin (FTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00218414 גבוה 24 שעות $ 0.00449374 שיא כל הזמנים $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) +11.65% שינוי מחיר (7D) +24.14%

Feathercoin (FTC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00330162. במהלך 24 השעות האחרונות, FTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00218414 לבין שיא של $ 0.00449374, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTC השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +11.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feathercoin (FTC) מידע שוק

שווי שוק $ 957.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 957.34K אספקת מחזור 290.46M אספקה כוללת 290,526,258.0077301

שווי השוק הנוכחי של Feathercoin הוא $ 957.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTC הוא 290.46M, עם היצע כולל של 290526258.0077301. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 957.34K.