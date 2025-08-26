Fcode AI (FCOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0029099 24 שעות נמוך $ 0.00334012 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0101878 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00111097 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -9.67% שינוי מחיר (7D) -0.41%

Fcode AI (FCOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00291817. במהלך 24 השעות האחרונות, FCOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0029099 לבין שיא של $ 0.00334012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0101878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCOD השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fcode AI (FCOD) מידע שוק

שווי שוק $ 878.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M אספקת מחזור 300.00M אספקה כוללת 700,185,072.154666

שווי השוק הנוכחי של Fcode AI הוא $ 878.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCOD הוא 300.00M, עם היצע כולל של 700185072.154666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.