עוד על FCOD

FCOD מידע על מחיר

FCOD מסמך לבן

FCOD אתר רשמי

FCOD טוקניומיקה

FCOD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fcode AI סֵמֶל

Fcode AI מחיר (FCOD)

לא רשום

1 FCOD ל USDמחיר חי:

$0.00291817
$0.00291817$0.00291817
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Fcode AI (FCOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:38:38 (UTC+8)

Fcode AI (FCOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0029099
$ 0.0029099$ 0.0029099
24 שעות נמוך
$ 0.00334012
$ 0.00334012$ 0.00334012
גבוה 24 שעות

$ 0.0029099
$ 0.0029099$ 0.0029099

$ 0.00334012
$ 0.00334012$ 0.00334012

$ 0.0101878
$ 0.0101878$ 0.0101878

$ 0.00111097
$ 0.00111097$ 0.00111097

-0.28%

-9.67%

-0.41%

-0.41%

Fcode AI (FCOD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00291817. במהלך 24 השעות האחרונות, FCOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0029099 לבין שיא של $ 0.00334012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FCODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0101878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00111097.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FCOD השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fcode AI (FCOD) מידע שוק

$ 878.12K
$ 878.12K$ 878.12K

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

300.00M
300.00M 300.00M

700,185,072.154666
700,185,072.154666 700,185,072.154666

שווי השוק הנוכחי של Fcode AI הוא $ 878.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCOD הוא 300.00M, עם היצע כולל של 700185072.154666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.

Fcode AI (FCOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fcode AIל USDהיה $ -0.000312711036350092.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFcode AI ל USDהיה . $ -0.0004912710.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFcode AI ל USDהיה $ +0.0003656289.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fcode AIל USDהיה $ +0.0003269192737469113.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000312711036350092-9.67%
30 ימים$ -0.0004912710-16.83%
60 ימים$ +0.0003656289+12.53%
90 ימים$ +0.0003269192737469113+12.62%

מה זהFcode AI (FCOD)

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fcode AI (FCOD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fcode AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fcode AI (FCOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fcode AI (FCOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fcode AI.

בדוק את Fcode AI תחזית המחיר עכשיו‏!

FCOD למטבעות מקומיים

Fcode AI (FCOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fcode AI (FCOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FCOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fcode AI (FCOD)

כמה שווה Fcode AI (FCOD) היום?
החי FCODהמחיר ב USD הוא 0.00291817 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FCOD ל USD?
המחיר הנוכחי של FCOD ל USD הוא $ 0.00291817. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fcode AI?
שווי השוק של FCOD הוא $ 878.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FCOD?
ההיצע במחזור של FCOD הוא 300.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FCOD?
‏‏FCOD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0101878 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FCOD?
FCOD ‏‏רשם מחירATL של 0.00111097 USD.
מהו נפח המסחר של FCOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FCOD הוא -- USD.
האם FCOD יעלה השנה?
FCOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FCOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:38:38 (UTC+8)

Fcode AI (FCOD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.